Амлосартан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер, №30 - Київ (446303) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найденоВ інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Канів, вул. Героїв Дніпра, 3-А
Авк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Київська, 109-А
Здорова родина
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, просп. Миру, 8
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Орлика Пилипа, 12-Б
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Героїв Майдану, 14
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 00 хв
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Аптека бам
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 9-А
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 00:00
Калинівка, вул. Чкалова, 6
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Умань, вул. Європейська, 58
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Європейська, 7/1
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Волошкова, 9
Здорова родина
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миргород, вул. Гоголя, 139
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Жмеринка, вул. Соборна, 2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-М
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Френчка Віктора, 9
Аптека копійка
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Полтавська, 28-А