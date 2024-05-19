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Амлосартан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер, №30 - Київ (446303) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Канів, вул. Героїв Дніпра, 3-А
Всього: упаковка (1)
176,50
Економія: -51,33 грн
125,17 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Київська, 109-А
Всього: упаковка (1)
148,00
Економія: -4,44 грн
143,56 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, просп. Миру, 8
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
149,99 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Орлика Пилипа, 12-Б
Всього: упаковка (1)
154,49 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Героїв Майдану, 14
Всього: упаковка (1)
154,37 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 00 хв
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (1)
153,01 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
131,39
Економія: -6,22 грн
125,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 9-А
Всього: упаковка (1)
146,54
Економія: -8,76 грн
137,78 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Калинівка, вул. Чкалова, 6
Всього: упаковка (1)
153,89
Економія: -0,90 грн
152,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Умань, вул. Європейська, 58
Всього: блістер (2)
129,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Європейська, 7/1
Всього: блістер (2)
130,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Волошкова, 9
Всього: блістер (1)
130,20 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
145,38
Економія: -2,33 грн
143,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миргород, вул. Гоголя, 139
Всього: упаковка (1)
143,58
Економія: -5,38 грн
138,20 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жмеринка, вул. Соборна, 2
Всього: упаковка (2)
150,27 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-М
Всього: упаковка (1)
130,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Френчка Віктора, 9
Всього: блістер (2)
130,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
162,01
Економія: -16,33 грн
145,68 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (1)
159,00
Економія: -16,80 грн
142,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Полтавська, 28-А
Всього: упаковка (1)
125,17 грн