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Амлосартан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер, №30 - Київ (446299) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чайки, вул. Лобановського, 28
Всього: упаковка (1)
162,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Боярка, вул. Хрещатик, 4-А
Всього: упаковка (1)
178,31
Економія: -5,48 грн
172,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 22/2
Всього: упаковка (1)
180,41
Економія: -8,26 грн
172,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Березань, вул. Шевченків шлях, 140-А
Всього: упаковка (1)
161,70 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
Всього: упаковка (1)
178,77 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
П'ятигори, вул. Сікорського, 2
Всього: упаковка (1)
179,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 18
Всього: упаковка (1)
162,20 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Орлика Пилипа, 12-Б
Всього: упаковка (1)
195,72 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Героїв Майдану, 14
Всього: упаковка (1)
194,54
Економія: -0,48 грн
194,06 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
Всього: упаковка (1)
184,00
Економія: -5,52 грн
178,48 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Звенигородка, просп. Шевченка Тараса, 99
Всього: блістер (2)
161,70 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Калинівка, вул. Чкалова, 6
Всього: упаковка (1)
196,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Лубни, просп. Володимирський, 35
Всього: упаковка (1)
180,05
Економія: -7,90 грн
172,15 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
184,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмільник, вул. Українця Владислава, 1-А
Всього: блістер (1)
162,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миргород, вул. Гоголя, 170-Б
Всього: упаковка (1)
177,90
Економія: -5,75 грн
172,15 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Велика Багачка, вул. Каштанова, 15/1
Всього: блістер (1)
180,42 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Всього: упаковка (1)
190,50
Економія: -5,71 грн
184,79 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Томашпіль, вул. Гаврилюка Ігоря, 1
Всього: упаковка (1)
156,22 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Свободи, 65
Всього: упаковка (1)
183,74
Економія: -13,95 грн
169,79 грн