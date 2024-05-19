Амлосартан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер, №30 - Київ (446299) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найденоВ інших містах:
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Чайки, вул. Лобановського, 28
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Боярка, вул. Хрещатик, 4-А
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Васильків, вул. Грушевського Михайла, 22/2
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Березань, вул. Шевченків шлях, 140-А
Мед-сервіс
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Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
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П'ятигори, вул. Сікорського, 2
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Чернігів, вул. Всіхсвятська, 18
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Козятин, вул. Орлика Пилипа, 12-Б
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Козятин, вул. Героїв Майдану, 14
Авк фарм
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Бердичів, вул. Європейська, 128
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Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Звенигородка, просп. Шевченка Тараса, 99
Здорова родина
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Калинівка, вул. Чкалова, 6
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Лубни, просп. Володимирський, 35
Здорова родина
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
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Всього: блістер (1)
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Хмільник, вул. Українця Владислава, 1-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Миргород, вул. Гоголя, 170-Б
Аптека оптових цін
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Велика Багачка, вул. Каштанова, 15/1
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Томашпіль, вул. Гаврилюка Ігоря, 1
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Свободи, 65