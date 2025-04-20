Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 194 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
231,00
Економія при броні: -48,00 грн
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
232,00
Економія при броні: -49,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
244,00
Економія при броні: -59,00 грн
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
242,00
Економія при броні: -57,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
221,00
Економія при броні: -36,00 грн
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
220,00
Економія при броні: -35,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
249,49
Економія при броні: -25,39 грн
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
249,49
Економія при броні: -25,35 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
245,44
Економія при броні: -23,93 грн
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
251,74
Економія при броні: -29,76 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
270,30
Економія при броні: -48,70 грн
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
264,00
Економія при броні: -41,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
221,00
Економія при броні: -36,00 грн
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
220,00
Економія при броні: -34,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
220,00
Економія при броні: -37,00 грн
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
221,00
Економія при броні: -36,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
264,10
Економія при броні: -42,50 грн
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
264,10
Економія при броні: -42,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
244,16
Економія при броні: -12,10 грн
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
244,16
Економія при броні: -11,69 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
270,20
Економія при броні: -48,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
248,50
Економія при броні: -62,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
243,25
Економія при броні: -59,58 грн
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
247,48
Економія при броні: -23,38 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
242,70
Економія при броні: -18,60 грн
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
242,70
Економія при броні: -18,54 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
242,00
Економія при броні: -57,00 грн
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
264,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
241,37
Економія при броні: -17,27 грн
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
247,56
Економія при броні: -23,40 грн