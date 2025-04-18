Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 293 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
249,56
Економія при броні: -25,46 грн
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
255,96
Економія при броні: -26,56 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
241,96
Економія при броні: -24,02 грн
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
241,96
Економія при броні: -17,86 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
248,93
Економія при броні: -56,07 грн
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
248,93
Економія при броні: -23,23 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
255,41
Економія при броні: -62,55 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
270,30
Економія при броні: -45,10 грн
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
264,10 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
246,48
Економія при броні: -27,39 грн
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
246,48
Економія при броні: -27,39 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
241,98
Економія при броні: -25,74 грн
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
241,98
Економія при броні: -21,24 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ