Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 99 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
220,51
Економія при броні: -10,40 грн
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
245,58
Економія при броні: -21,48 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
270,20
Економія при броні: -46,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
243,50
Економія при броні: -21,91 грн
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
243,50
Економія при броні: -11,09 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
264,10
Економія при броні: -39,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
249,28
Економія при броні: -31,58 грн
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
255,67
Економія при броні: -17,62 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
244,46
Економія при броні: -26,76 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
264,10
Економія при броні: -39,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
270,30
Економія при броні: -46,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
264,10
Економія при броні: -39,90 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
249,94
Економія при броні: -32,77 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека24
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
254,71
Економія при броні: -33,36 грн
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
248,34
Економія при броні: -26,80 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
250,29
Економія при броні: -28,75 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
267,60
Економія при броні: -44,50 грн
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
264,10
Економія при броні: -39,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
245,65
Економія при броні: -28,48 грн
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
251,95
Економія при броні: -29,87 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
264,00
Економія при броні: -39,80 грн