Львів (адресу не вказано)
Доступно в 228 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
0.3 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
232,00
Економія при броні: -25,78 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
255,55
Економія при броні: -34,20 грн
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
255,55
Економія при броні: -33,60 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
262,60
Економія при броні: -41,60 грн
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
264,10 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
267,80
Економія при броні: -46,80 грн
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
270,50
Економія при броні: -48,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
247,40
Економія при броні: -26,40 грн
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
264,00
Економія при броні: -42,40 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
246,14
Економія при броні: -29,03 грн
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
246,14
Економія при броні: -28,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
245,98
Економія при броні: -21,88 грн
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
264,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
271,50
Економія при броні: -50,50 грн
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
264,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
270,30
Економія при броні: -49,30 грн
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
270,50
Економія при броні: -48,90 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
264,10
Економія при броні: -43,10 грн
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
270,30
Економія при броні: -48,70 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ