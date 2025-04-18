Харків (адресу не вказано)
Доступно в 298 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
242,74
Економія при броні: -20,91 грн
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
257,36
Економія при броні: -8,63 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
243,61
Економія при броні: -22,14 грн
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
272,68
Економія при броні: -10,08 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
264,10
Економія при броні: -34,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
240,00
Економія при броні: -10,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
264,00
Економія при броні: -34,50 грн
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
264,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
243,19
Економія при броні: -13,92 грн
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
243,34
Економія при броні: -8,97 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Целіста® спрей для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарниця ФФ
244,58
Економія при броні: -28,06 грн
Целіста® розчин для ротової порожнини 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
244,58
Економія при броні: -20,48 грн