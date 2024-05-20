Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИНЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИПохідні оцетової кислоти і споріднені сполукиДиклофенакАргетт ДуоЦіни в аптеках

Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер, №20 - Запоріжжя (358764) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 199 аптеках
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (1)
234,00
Економія: -87,60 грн
146,40 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
127,66 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1), блістер (1)
205,96
Економія: -63,18 грн
142,78 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
204,01
Економія: -50,22 грн
153,79 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
186,56 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
216,99
Економія: -35,56 грн
181,43 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
216,00
Економія: -69,60 грн
146,40 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
147,86 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
168,20 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (11), блістер (1)
217,20
Економія: -48,40 грн
168,80 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
206,99
Економія: -25,56 грн
181,43 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1)
152,32 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
208,15
Економія: -55,43 грн
152,72 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: блістер (1)
162,98 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (2)
216,00
Економія: -69,60 грн
146,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
168,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1), блістер (1)
208,94
Економія: -56,22 грн
152,72 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (2), блістер (1)
197,80
Економія: -26,50 грн
171,30 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (1)
240,00
Економія: -66,60 грн
173,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
168,20 грн