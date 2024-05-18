Альфорт Декса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер, №10 - Харків (314671) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 85 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 73
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Літературна, 5
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 8
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Незалежності, 7
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено
Харків, вул. Мироносицька, 97
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Москалівська, 61
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 12
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 16
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 38