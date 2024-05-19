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Аміфена ІС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер у пачці, №20 - Київ (503913) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 164 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
124,80
Економія: -37,10 грн
87,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
80,30 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
79,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
80,54 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
99,74 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
95,48 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
99,78 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (1)
95,04 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
124,90
Економія: -37,20 грн
87,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (1)
94,92 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 45
Всього: блістер у пачці (1)
124,90
Економія: -37,20 грн
87,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
125,20
Економія: -37,50 грн
87,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, перех. Константинівська / Ярославська, 15/23
Всього: упаковка (1)
118,90
Економія: -31,20 грн
87,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Всього: упаковка (2)
124,90
Економія: -37,20 грн
87,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
Всього: упаковка (1)
99,08 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (1)
101,09
Економія: -15,17 грн
85,92 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
97,93
Економія: -12,57 грн
85,36 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Полтавська, 10
Всього: упаковка (1)
90,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
85,68 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (1)
97,49
Економія: -10,92 грн
86,57 грн