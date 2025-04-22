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Монсетин (Monsetin)
Монсетин (Monsetin)
Чернігів
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
Монсетин капсули 60 мг блістер №30
Фармасайнс
1474,00
Економія при броні:
-28,00 грн
1446,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
Монсетин капсули 60 мг блістер №30
Фармасайнс
1474,00
Економія при броні:
-28,00 грн
1446,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Юнкерова Миколи, 92
124.5 км
Монсетин капсули 60 мг блістер №30
Фармасайнс
1514,90
Економія при броні:
-7,00 грн
1507,90
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
126.0 км
Монсетин капсули 60 мг блістер №30
Фармасайнс
1474,00
Економія при броні:
-28,00 грн
1446,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Межигірська, 56
126.4 км
Монсетин капсули 60 мг блістер №30
Фармасайнс
794,25
Економія при броні:
-41,03 грн
753,22
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
126.9 км
Монсетин капсули 60 мг блістер №30
Фармасайнс
803,93
Економія при броні:
-50,72 грн
753,22
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
128.7 км
Монсетин капсули 60 мг блістер №30
Фармасайнс
1515,00
Економія при броні:
-60,60 грн
1454,40
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
129.6 км
Монсетин капсули 60 мг блістер №30
Фармасайнс
1474,00
Економія при броні:
-28,00 грн
1446,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
130.0 км
Монсетин капсули 60 мг блістер №30
Фармасайнс
1515,20
Економія при броні:
-7,30 грн
1507,90
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Монсетин капсули 60 мг блістер №30
Фармасайнс
1474,00
Економія при броні:
-28,00 грн
1446,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
130.8 км
Монсетин капсули 60 мг блістер №30
Фармасайнс
1596,51
Економія при броні:
-90,08 грн
1506,43
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Клавдіївська, 34
131.3 км
Монсетин капсули 60 мг блістер №30
Фармасайнс
1484,58
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
339.8 км
Монсетин капсули 60 мг блістер №30
Фармасайнс
1474,00
Економія при броні:
-27,80 грн
1446,20
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Жмеринка, вул. Центральна, 1
354.7 км
Монсетин капсули 60 мг блістер №30
Фармасайнс
1560,03
Економія при броні:
-53,60 грн
1506,43
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
425.1 км
Монсетин капсули 60 мг блістер №30
Фармасайнс
1474,00
Економія при броні:
-27,80 грн
1446,20
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 30
501.0 км
Монсетин капсули 60 мг блістер №30
Фармасайнс
1474,00
грн
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Класна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
380.6 км
Монсетин капсули 60 мг блістер №30
Фармасайнс
Класна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 92-ї Бригади, 29
400.9 км
Монсетин капсули 60 мг блістер №30
Фармасайнс
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