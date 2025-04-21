Травапресс Ромфарм (Travapress Romfarm)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Миколаїв
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
372,86
Економія при броні: -24,61 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
413,52
Економія при броні: -21,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
4.0 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
413,86
Економія при броні: -19,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35/1
4.3 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
415,81
Економія при броні: -24,87 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Велика Морська, 21
4.8 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
4.9 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Миру, 17
5.4 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
393,00
Економія при броні: -23,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Миру, 40-А
5.4 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
379,36
Економія при броні: -17,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 83-А
8.1 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
433,19
Економія при броні: -24,24 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Океанівська, 39-А
8.9 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
В містах поряд
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, вул. Хіміків, 3-А
75.4 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
390,23
Економія при броні: -18,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30/1
98.2 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 123/2-А
98.8 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
404,93
Економія при броні: -22,85 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 26/1
99.1 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
387,10
Економія при броні: -25,91 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 109-А
99.3 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 72
107.4 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
365,95
Економія при броні: -20,68 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 46
107.5 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Європейська, 48
107.6 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Доманівка, вул. Центральна, 47
107.8 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані