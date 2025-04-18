Травапресс Ромфарм (Travapress Romfarm)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 47 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
405,03
Економія при броні: -61,56 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
415,34
Економія при броні: -22,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
347,43
Економія при броні: -15,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
420,02
Економія при броні: -28,09 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
403,44
Економія при броні: -16,48 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
3.1 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
412,12
Економія при броні: -62,64 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
3.6 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
456,74
Економія при броні: -69,42 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
4.0 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
419,10
Економія при броні: -63,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Ясинуватський, 10
4.7 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
397,64
Економія при броні: -25,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 196
4.9 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
388,82
Економія при броні: -17,68 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
4.9 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
398,52
Економія при броні: -16,44 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
5.0 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
449,70
Економія при броні: -68,34 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 4
5.1 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
412,12
Економія при броні: -62,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
5.2 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
406,83
Економія при броні: -16,78 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Оболонська, 4-А
5.8 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Березняківська, 36-Ж
6.1 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
410,60
Економія при броні: -31,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дашкевича Остафія, 15
6.9 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
412,63
Економія при броні: -22,58 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
7.0 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
408,86
Економія при броні: -62,15 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
7.5 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
479,10
Економія при броні: -72,74 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мілютенка, 23
7.9 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані