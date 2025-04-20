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Травапресс Ромфарм (Travapress Romfarm)
Травапресс Ромфарм (Travapress Romfarm)
Кривий Ріг
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
106.6 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
325,53
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
389,00
Економія при броні:
-39,00 грн
350,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Кропивницький, вул. Незалежності, 9
109.1 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
392,70
Економія при броні:
-35,10 грн
357,60
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
117.0 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
381,00
Економія при броні:
-39,00 грн
342,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33-А
123.8 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
376,10
Економія при броні:
-21,70 грн
354,40
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33
123.9 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
401,87
Економія при броні:
-22,78 грн
379,09
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 60
124.1 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
383,63
Економія при броні:
-24,43 грн
359,20
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Ювілейний / Героїв 93-й Бригади, 24/1
124.5 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
397,56
Економія при броні:
-18,47 грн
379,09
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
124.5 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
424,09
Економія при броні:
-23,20 грн
400,89
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
124.6 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
411,43
Економія при броні:
-19,50 грн
391,93
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
124.6 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
345,00
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 13-Б
125.8 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
334,01
Економія при броні:
-19,59 грн
314,42
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
126.0 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
394,39
Економія при броні:
-53,39 грн
341,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
128.3 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
318,56
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
128.3 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
412,35
Економія при броні:
-23,30 грн
389,05
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
128.4 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
420,41
Економія при броні:
-20,42 грн
399,99
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
128.7 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
345,43
Економія при броні:
-22,06 грн
323,37
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Свободи, 65
131.9 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
369,24
Економія при броні:
-23,97 грн
345,27
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Кременчук, просп. Свободи, 77
132.7 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
346,50
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
132.7 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
387,50
Економія при броні:
-33,10 грн
354,40
грн
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