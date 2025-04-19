Травапресс Ромфарм (Travapress Romfarm)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Дніпро
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
335,35
Економія при броні: -15,95 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
6.6 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
332,44
Економія при броні: -21,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
8.5 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
345,19
Економія при броні: -23,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Калинова, 14
10.1 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
386,81
Економія при броні: -13,68 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
10.2 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
387,69
Економія при броні: -15,56 грн
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
32.3 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
381,00
Економія при броні: -39,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 13-Б
64.5 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
331,96
Економія при броні: -17,54 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
64.6 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
394,39
Економія при броні: -81,39 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
65.9 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
67.8 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
429,38
Економія при броні: -29,39 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
67.9 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
67.9 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
417,78
Економія при броні: -28,73 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33-А
70.8 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
376,10
Економія при броні: -20,90 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33
70.9 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
404,00
Економія при броні: -24,91 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
70.9 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
379,00
Економія при броні: -38,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Ювілейний / Героїв 93-й Бригади, 24/1
71.8 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
397,98
Економія при броні: -18,89 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
71.9 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
387,50
Економія при броні: -32,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
72.3 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
429,45
Економія при броні: -28,56 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
72.4 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
408,29
Економія при броні: -14,37 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
72.7 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані