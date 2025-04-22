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Травапресс Ромфарм (Travapress Romfarm)
Травапресс Ромфарм (Travapress Romfarm)
Чернігів
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Гоголя, 13-А/4
64.8 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
270,84
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Борзна, вул. Незалежності, 5/1
83.5 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
312,13
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Пухівка, вул. Центральна, 103-А
107.6 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
372,66
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 11
114.4 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
407,92
Економія при броні:
-15,99 грн
391,93
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Радунська, 5-А
118.2 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
341,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
119.3 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
384,19
Економія при броні:
-20,02 грн
364,17
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
119.8 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
415,84
Економія при броні:
-23,91 грн
391,93
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
121.0 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
479,10
Економія при броні:
-72,74 грн
406,36
грн
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Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Північна, 34
121.2 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
346,50
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 67-А
121.3 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
385,58
Економія при броні:
-21,41 грн
364,17
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 37-Б
121.7 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
414,74
Економія при броні:
-22,81 грн
391,93
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дашкевича Остафія, 15
122.2 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
417,77
Економія при броні:
-27,72 грн
390,05
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
122.9 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
408,86
Економія при броні:
-62,15 грн
346,71
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Рокосовського Маршала, 3/4
123.3 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
406,66
Економія при броні:
-24,58 грн
382,08
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 12-В
125.3 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
376,94
Економія при броні:
-13,76 грн
363,18
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
125.4 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
405,50
Економія при броні:
-23,42 грн
382,08
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 36
125.4 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
404,27
Економія при броні:
-61,45 грн
342,82
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Порика Василя, 7-А
125.5 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
374,53
Економія при броні:
-24,29 грн
350,24
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гостомель, вул. Свято-Покровська, 86-А
125.7 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
320,04
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
126.0 км
Травапресс Ромфарм краплі очні, розчин 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
422,66
Економія при броні:
-64,24 грн
358,42
грн
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