Лозартан Плюс-Тева (Losartan Plus-Teva)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
152,63
Економія при броні: -5,47 грн
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №30
Тева Україна
272,45
Економія при броні: -9,77 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
154,03
Економія при броні: -5,53 грн
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №30
Тева Україна
272,14
Економія при броні: -9,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №30
Тева Україна
298,31
Економія при броні: -15,65 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
152,07
Економія при броні: -5,36 грн
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №30
Тева Україна
181,28
Економія при броні: -6,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
111,24
Економія при броні: -4,59 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №30
Тева Україна
270,20
Економія при броні: -16,47 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
3.9 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
4.1 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №30
Тева Україна
268,85
Економія при броні: -15,12 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
4.4 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
4.8 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №30
Тева Україна
278,57
Економія при броні: -15,89 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
105,34
Економія при броні: -7,25 грн
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №30
Тева Україна
278,89
Економія при броні: -19,19 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Деповська, 126
4.8 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
151,36
Економія при броні: -8,83 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
4.9 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
4.9 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №30
Тева Україна
307,32
Економія при броні: -24,66 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
5.4 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
149,83
Економія при броні: -7,30 грн
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №30
Тева Україна
301,22
Економія при броні: -18,56 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
5.4 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №30
Тева Україна
261,00
Економія при броні: -39,00 грн