Лозартан Плюс-Тева (Losartan Plus-Teva)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Миколаїв
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №30
Тева Україна
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 74-А/1
3.6 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №30
Тева Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
3.7 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-Д
3.8 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 98
3.9 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №30
Тева Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 158-А
4.3 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
8.2 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Океанівська, 39-А
8.9 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338/1
9.0 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №30
Тева Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 340
9.1 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Поштова, 118
7.1 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №30
Тева Україна
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Примаченка Володимира, 3
58.1 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
168,89
Економія при броні: -7,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 133
58.5 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
154,23
Економія при броні: -7,52 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 139/4
58.6 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
157,73
Економія при броні: -11,02 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, вул. Хіміків, 27-Г
75.1 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, просп. Миру, 15/3
75.3 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №30
Тева Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 9
85.0 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
85.1 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 128
97.5 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 159
97.5 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
158,40
Економія при броні: -9,15 грн
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №30
Тева Україна
278,47
Економія при броні: -16,09 грн