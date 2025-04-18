Лозартан Плюс-Тева (Losartan Plus-Teva)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 172 аптеках у Київ
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.0 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 2
0.0 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
0.8 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
1.0 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №30
Тева Україна
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
160,20
Економія при броні: -24,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
154,20
Економія при броні: -7,04 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
152,87
Економія при броні: -5,71 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, узвіз Кловський, 14/24
1.8 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
1.8 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №30
Тева Україна
279,26
Економія при броні: -16,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
168,45
Економія при броні: -7,26 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
1.9 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Гончара Олеся / Кониського Олександра, 88/2
1.9 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Саксаганського, 11/106
2.0 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 107
2.0 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 66
2.0 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №30
Тева Україна