Лозартан Плюс-Тева (Losartan Plus-Teva)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 42 аптеках у Кривий Ріг
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №30
Тева Україна
275,85
Економія при броні: -13,17 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
152,27
Економія при броні: -9,74 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
53,02
Економія при броні: -3,28 грн
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №30
Тева Україна
279,97
Економія при броні: -17,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
154,01
Економія при броні: -6,85 грн
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №30
Тева Україна
274,90
Економія при броні: -12,22 грн
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
154,37
Економія при броні: -7,66 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
150,64
Економія при броні: -8,11 грн
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №30
Тева Україна
182,97
Економія при броні: -9,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
152,67
Економія при броні: -7,15 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
3.2 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
3.4 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
151,09
Економія при броні: -8,56 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
3.5 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
159,58
Економія при броні: -11,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Кривий Ріг, вул. Катеринівська, 1-А
4.1 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
169,50
Економія при броні: -8,31 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
154,05
Економія при броні: -5,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21-В
4.5 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
157,03
Економія при броні: -9,87 грн
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №30
Тева Україна
184,72
Економія при броні: -11,61 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
4.6 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
5.2 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
168,98
Економія при броні: -7,79 грн
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №30
Тева Україна
272,26
Економія при броні: -12,56 грн