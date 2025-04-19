Лозартан Плюс-Тева (Losartan Plus-Teva)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 87 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
153,73
Економія при броні: -7,46 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
143,60
Економія при броні: -21,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
171,09
Економія при броні: -9,90 грн
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №30
Тева Україна
275,65
Економія при броні: -15,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
155,29
Економія при броні: -9,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
158,06
Економія при броні: -10,90 грн
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №30
Тева Україна
278,94
Економія при броні: -19,24 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
148,09
Економія при броні: -5,56 грн
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №30
Тева Україна
263,62
Економія при броні: -9,89 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
154,87
Економія при броні: -7,71 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
3.9 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №30
Тева Україна
274,03
Економія при броні: -14,33 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
148,84
Економія при броні: -6,31 грн
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №30
Тева Україна
271,19
Економія при броні: -11,49 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
4.4 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
4.5 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №30
Тева Україна
176,96
Економія при броні: -32,88 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.6 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №30
Тева Україна
270,54
Економія при броні: -10,84 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 82
4.6 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №30
Тева Україна
262,30
Економія при броні: -46,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
154,35
Економія при броні: -8,08 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
4.7 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
148,90
Економія при броні: -26,90 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
4.7 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №30
Тева Україна
269,36
Економія при броні: -9,66 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
5.0 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна