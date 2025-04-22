Лозартан Плюс-Тева (Losartan Plus-Teva)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
148,90
Економія при броні: -25,30 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
169,09
Економія при броні: -8,20 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
2.9 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 35
3.0 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
3.1 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 5
3.5 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Пухова, 142
3.8 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 15
4.1 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №30
Тева Україна
275,94
Економія при броні: -16,24 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
37.0 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
148,80
Економія при броні: -25,20 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Славутич, пл. Привокзальна, 7
37.2 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мена, вул. Мазепи Гетьмана, 1
63.9 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 8
65.1 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 126/40
66.8 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна
150,96
Економія при броні: -8,43 грн
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №30
Тева Україна
268,72
Економія при броні: -14,99 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 107-А
66.8 км
Лозартан Плюс-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №30
Тева Україна