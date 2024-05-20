Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУАНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮСЕЛЕКТИВНІ АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ З ПЕРЕВАЖНОЮ ДІЄЮ НА СУДИНИПохідні дигідропіридинуАмлодипінАмлодипін-ДарницяЦіни в аптеках

Амлодипін-Дарниця таблетки 10 мг контурна чарункова упаковка в пачці, №20 - Запоріжжя (485054) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 195 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (3)
27,18 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (10)
37,69
Економія: -10,93 грн
26,76 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (3)
32,37 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
37,89
Економія: -3,69 грн
34,20 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (10)
25,69 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
26,74 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (3)
37,50
Економія: -3,30 грн
34,20 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (2)
27,28 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (8)
40,09
Економія: -4,68 грн
35,41 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
38,08 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
32,37 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (4)
38,67
Економія: -12,19 грн
26,48 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (3)
37,60
Економія: -12,04 грн
25,56 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (2)
39,70
Економія: -1,90 грн
37,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (3)
41,89
Економія: -12,41 грн
29,48 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (4)
36,61
Економія: -10,12 грн
26,49 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (2)
27,14 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
39,93
Економія: -14,30 грн
25,63 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (5)
37,76
Економія: -12,16 грн
25,60 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (4)
36,23
Економія: -10,58 грн
25,65 грн