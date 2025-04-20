Дроспіфем® 30 (Drospifem 30)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 178 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
367,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
376,68
Економія при броні: -41,86 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
367,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
367,90 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
337,00
Економія при броні: -29,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
337,00
Економія при броні: -40,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
367,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
378,74
Економія при броні: -13,29 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
367,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
388,47
Економія при броні: -45,01 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
384,80
Економія при броні: -47,73 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
367,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
380,14
Економія при броні: -43,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
399,27
Економія при броні: -64,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
367,90 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
337,00
Економія при броні: -29,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
388,14
Економія при броні: -44,68 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
367,90 грн