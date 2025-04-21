Дроспіфем® 30 (Drospifem 30)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 93 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
367,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
367,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
367,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
367,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
367,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
381,32
Економія при броні: -17,88 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
367,90 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
367,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
367,90 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
390,83
Економія при броні: -24,92 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
387,37
Економія при броні: -64,30 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
371,15
Економія при броні: -48,89 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
385,28
Економія при броні: -19,37 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
367,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
384,05
Економія при броні: -49,23 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
360,80
Економія при броні: -27,44 грн