Дроспіфем® 30 (Drospifem 30)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 159 аптеках у Львів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
367,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
367,70
Економія при броні: -39,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
367,70
Економія при броні: -39,50 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
386,05
Економія при броні: -58,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
393,15
Економія при броні: -49,69 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
367,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
374,70
Економія при броні: -46,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
367,70
Економія при броні: -39,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
365,63
Економія при броні: -57,05 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
365,30
Економія при броні: -37,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
329,80
Економія при броні: -1,60 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Львів, вул. Галицька, 19
1.0 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна