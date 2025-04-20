Дроспіфем® 30 (Drospifem 30)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 157 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
367,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
386,05
Економія при броні: -64,16 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
337,00
Економія при броні: -24,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
386,19
Економія при броні: -63,55 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
390,79
Економія при броні: -69,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
378,01
Економія при броні: -55,77 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
382,89
Економія при броні: -60,65 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
367,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
386,69
Економія при броні: -64,45 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
391,77
Економія при броні: -62,37 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
367,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
391,33
Економія при броні: -61,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
367,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
367,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
391,81
Економія при броні: -62,21 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна