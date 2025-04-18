Дроспіфем® 30 (Drospifem 30)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 248 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
377,98
Економія при броні: -43,77 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
367,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
365,30
Економія при броні: -22,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
374,70
Економія при броні: -32,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
381,21
Економія при броні: -49,26 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
383,59
Економія при броні: -45,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
384,81
Економія при броні: -46,76 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна