Дроспіфем® 30 (Drospifem 30)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 60 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
371,60
Економія при броні: -31,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
365,30
Економія при броні: -25,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
367,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
368,48
Економія при броні: -46,14 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
367,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
369,56
Економія при броні: -24,41 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
367,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
367,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
367,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
367,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
367,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
367,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
389,15
Економія при броні: -23,17 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
367,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
367,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
397,11
Економія при броні: -53,65 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна
377,92
Економія при броні: -13,96 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Дроспіфем® 30 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0.03 мг + 3 мг блістер №21
Мібе Україна