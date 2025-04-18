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Амарант (Amaranth)
Амарант (Amaranth)
Київ
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Доступно в 3 аптеках у Київ
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
ОЛІЯ "АМАРАНТ" 100 мл №1
Біола
67,00
Економія при броні:
-1,34 грн
65,66
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
10.5 км
ОЛІЯ "АМАРАНТ" 100 мл №1
Біола
93,20
Економія при броні:
-24,07 грн
69,13
грн
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В містах поряд
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 109
430.7 км
ОЛІЯ "АМАРАНТ" 100 мл №1
Даніка ТОВ
151,80
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 98
431.1 км
ОЛІЯ "АМАРАНТ" 100 мл №1
Даніка ТОВ
151,80
грн
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Аптека enter
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
452.3 км
ОЛІЯ "АМАРАНТ" 100 мл №1
Даніка ТОВ
151,80
грн
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Соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
324.3 км
ОЛІЯ "АМАРАНТ" 100 мл №1
Біола
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