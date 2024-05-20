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АВЕН АНТІРУЖЕР ДЕННИЙ КРЕМ SPF30 40 мл - Одеса (764306) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (2)
706,84 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
640,89
Економія: -28,89 грн
612,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
751,21 грн
Маргарита
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (1)
740,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (2)
796,00 грн
Роза
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
740,50 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Армійська, 18
Всього: упаковка (1)
740,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
588,36
Економія: -27,64 грн
560,72 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (2)
713,59 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (2)
740,50 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (2)
740,50 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
740,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (1)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (2)
740,50 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Всього: упаковка (1)
778,46 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, просп. Шевченка, 21
Всього: упаковка (1)
756,54 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (1)
732,37 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
Всього: упаковка (1)
594,02 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (1)
750,05 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
679,89 грн