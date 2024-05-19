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АВЕН АНТІРУЖЕР ДЕННИЙ КРЕМ SPF30 40 мл - Київ (764306) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 119 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
796,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
796,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
795,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
728,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
770,44 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (4)
741,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2)
796,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
796,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
653,42 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
796,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
731,84 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (2)
796,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
796,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (2)
796,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
796,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (1)
728,55
Економія: -21,86 грн
706,69 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
Всього: упаковка (1)
648,72 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Всього: упаковка (2)
796,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Всього: упаковка (1)
648,72 грн