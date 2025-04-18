Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Одеса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
121,80
Економія при броні: -13,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
116,72
Економія при броні: -6,37 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
3.9 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
121,90
Економія при броні: -13,30 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хлібодарське, дорога Маякська, 4-Б
7.2 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
121,80
Економія при броні: -13,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Білгород-Дністровський, вул. Перемоги, 1-А
42.1 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
121,80
Економія при броні: -13,20 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35-А
114.8 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
115,64
Економія при броні: -5,29 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Криве Озеро, вул. Шевченка Тараса, 12/3
164.9 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
115,60
Економія при броні: -5,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Державності, 28
250.5 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
114,81
Економія при броні: -4,46 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Мирного Панаса, 10
251.2 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
253.8 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
106,00
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Незалежності, 2-А
254.1 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
113,50
Економія при броні: -5,04 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
254.7 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
105,00
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Тищика, 25
255.3 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
118,49
Економія при броні: -8,14 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 3-Г
262.4 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
122,80
Економія при броні: -14,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
264.7 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
116,86
Економія при броні: -6,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
265.9 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
115,00
Економія при броні: -4,65 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 1
266.0 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
122,80
Економія при броні: -14,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
269.1 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
115,68
Економія при броні: -5,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 20-Д
269.7 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
115,15
Економія при броні: -5,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Захисників Азовсталі, 8
269.8 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс