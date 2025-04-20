Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Львів
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
117,32
Економія при броні: -6,97 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 12
3.6 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
118,57
Економія при броні: -8,22 грн
В містах поряд
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
63.5 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Валова, 46
69.0 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
115,15
Економія при броні: -4,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Горбачевського, 6
110.9 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Ковельська, 29
114.2 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
120,90
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9-М
118.1 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
124,50
Економія при броні: -15,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Лесі Українки, 10
120.3 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
122,80
Економія при броні: -13,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тлумач, вул. Макуха, 7-А
129.8 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
115,24
Економія при броні: -5,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Чайковського, 2-Д
181.5 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
117,78
Економія при броні: -7,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Миру, 4-А
181.9 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
117,34
Економія при броні: -6,99 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мукачево, пл. Духновича, 12
182.0 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
115,80
Економія при броні: -5,45 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Мукачево, вул. Франка Івана, 41
182.1 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
Подорожник
Ужгород, вул. Минайська, 34
186.1 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
126,40
Економія при броні: -17,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Хуст, вул. Карпатської Січі, 28
192.4 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
121,90
Економія при броні: -13,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11
218.7 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
115,86
Економія при броні: -5,51 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11-А
218.8 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
121,80
Економія при броні: -15,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
219.6 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42
219.7 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
122,80
Економія при броні: -16,90 грн