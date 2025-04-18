Київ (адресу не вказано)
Доступно в 53 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
105,40
Економія при броні: -25,58 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
110,90
Економія при броні: -17,09 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
113,45
Економія при броні: -4,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
114,78
Економія при броні: -5,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
117,58
Економія при броні: -8,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
118,25
Економія при броні: -7,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
117,21
Економія при броні: -6,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
116,38
Економія при броні: -6,03 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
2.7 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
115,68
Економія при броні: -5,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
114,01
Економія при броні: -4,66 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
3.6 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
111,60
Економія при броні: -27,08 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Амосова Миколи, 4
4.1 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
5.3 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
103,80
Економія при броні: -25,19 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 8
5.8 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
114,33
Економія при броні: -5,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Теліги Олени, 17
5.9 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
116,10
Економія при броні: -5,75 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 47
5.9 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
128,30
Економія при броні: -33,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Бучми Амвросія, 6-А
6.1 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
115,89
Економія при броні: -5,54 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 18-В
6.3 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
120,10
Економія при броні: -8,70 грн