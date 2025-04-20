Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 3-Г
4.6 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
122,80
Економія при броні: -12,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
6.9 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
115,24
Економія при броні: -4,89 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Кривий Ріг, вул. Мирного Панаса, 10
8.0 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
8.3 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
114,33
Економія при броні: -3,98 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 1
8.3 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
122,80
Економія при броні: -12,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
12.0 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
115,35
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 20-Д
12.4 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
113,96
Економія при броні: -4,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 41-А
12.8 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
117,04
Економія при броні: -6,69 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Захисників Азовсталі, 8
13.2 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
29.6 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
116,79
Економія при броні: -6,44 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
30.5 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
117,80
Економія при броні: -7,45 грн
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
105,00
Економія при броні: -13,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кропивницький, вул. Державності, 28
109.0 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
117,62
Економія при броні: -7,27 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
112.6 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
101,00
Економія при броні: -9,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кам'янське, просп. Свободи, 46
112.9 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
116,27
Економія при броні: -6,92 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5
113.2 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
122,00
Економія при броні: -11,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Кам'янське, просп. Героїв АТО, 15-Д
115.7 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
122,80
Економія при броні: -12,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Кам'янське, просп. Металургів, 74-Д
116.5 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
114,53
Економія при броні: -4,18 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
117.0 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
105,00
Економія при броні: -13,00 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
121.8 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
114,49
Економія при броні: -5,14 грн