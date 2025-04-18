Харків (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Харків
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
116,64
Економія при броні: -6,29 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
118,64
Економія при броні: -8,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Старицького, 16
5.1 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
117,03
Економія при броні: -6,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
6.4 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
117,51
Економія при броні: -7,16 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 6
7.0 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
115,16
Економія при броні: -4,81 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 179
7.4 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
120,10
Економія при броні: -7,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 13
7.5 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
120,10
Економія при броні: -7,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
8.2 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
121,90
Економія при броні: -9,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 75-А
8.8 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
114,35
Економія при броні: -5,00 грн
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Слобожанське, вул. Закори, 11
48.0 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Лозова, вул. Павлоградська, 55
122.5 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
125,80
Економія при броні: -17,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Миру, 9
127.8 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
121,60
Економія при броні: -13,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
133.8 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
121,80
Економія при броні: -13,20 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26/7
163.6 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
121,80
Економія при броні: -13,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Дніпровська, 460-Б
168.0 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
114,54
Економія при броні: -4,19 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8/1
168.2 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
115,17
Економія при броні: -4,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-Б
183.1 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
114,28
Економія при броні: -3,93 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
185.4 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
117,94
Економія при броні: -7,59 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
185.9 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
118,55
Економія при броні: -8,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
188.5 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
114,03
Економія при броні: -4,68 грн