Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Чернігів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
123,10
Економія при броні: -11,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
121,90
Економія при броні: -10,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 33
3.0 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
118,70
Економія при броні: -6,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
3.1 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
114,24
Економія при броні: -5,78 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 5
3.1 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
121,20
Економія при броні: -9,40 грн
В містах поряд
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 25
84.7 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Короп, вул. Успенська, 1
115.6 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
122,80
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 87/1
117.6 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
115,59
Економія при броні: -6,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
117,15
Економія при броні: -6,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврухіна, 3
119.3 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
111,66
Економія при броні: -7,18 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
119.7 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
125,30
Економія при броні: -32,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
119.8 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
117,08
Економія при броні: -6,73 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 65
120.8 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
117,60
Економія при броні: -7,25 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
121.0 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
129,30
Економія при броні: -33,45 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Стальського, 24
122.3 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
129,30
Економія при броні: -33,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
122.5 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
114,88
Економія при броні: -5,43 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гайдай Зої, 5
122.7 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
115,50
Економія при броні: -28,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
122.8 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
116,87
Економія при броні: -6,52 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.9 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
120,10
Економія при броні: -4,60 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Вишгородська, 28/1
124.8 км
АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г №1
Вертекс
123,80
Економія при броні: -32,03 грн