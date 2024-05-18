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АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г - Харків (481122) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (2)
88,61
Економія: -9,17 грн
79,44 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (1)
96,99
Економія: -19,29 грн
77,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (4)
88,59
Економія: -13,23 грн
75,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Старицького, 16
Всього: упаковка (1)
87,31
Економія: -14,15 грн
73,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
Всього: упаковка (2)
89,24
Економія: -10,40 грн
78,84 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Всього: упаковка (1)
87,50
Економія: -9,80 грн
77,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 6
Всього: упаковка (1)
92,32
Економія: -14,49 грн
77,83 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: упаковка (1)
85,50
Економія: -7,80 грн
77,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-В
Всього: упаковка (1)
99,99
Економія: -22,29 грн
77,70 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
Всього: упаковка (1)
90,50 грн
Аптека твого міста
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
86,50 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Мерефа, вул. Савченка, 2-Б
Всього: упаковка (1)
101,99
Економія: -24,29 грн
77,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
Всього: упаковка (2)
84,90
Економія: -13,30 грн
71,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (1)
89,99
Економія: -12,29 грн
77,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Героїв України, 30
Всього: упаковка (2)
70,42 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Троїцька, 21
Всього: упаковка (1)
105,50
Економія: -27,80 грн
77,70 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
93,50
Економія: -15,80 грн
77,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Всього: упаковка (2)
90,99
Економія: -13,29 грн
77,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Дніпровська, 460-Б
Всього: упаковка (1)
83,74
Економія: -11,67 грн
72,07 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8/1
Всього: упаковка (1)
81,25
Економія: -8,25 грн
73,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-Б
Всього: упаковка (2)
81,02
Економія: -7,81 грн
73,21 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
Всього: упаковка (2)
87,38
Економія: -9,54 грн
77,84 грн