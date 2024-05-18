АРНІКА-ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г - Харків (481122) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 11 аптеках
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Харків, просп. Науки, 23
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Харків, просп. Науки, 38
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
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Харків, вул. Старицького, 16
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Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
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Харків, проїзд Стадіонний, 11
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Харків, вул. Героїв Праці, 6
Ощад аптека
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Харків, просп. Байрона, 183
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Харків, просп. Героїв Харкова, 276-В
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
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Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Мерефа, вул. Савченка, 2-Б
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Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
Подорожник
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Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Героїв України, 30
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Троїцька, 21
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Металургів, 16
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Дніпровська, 460-Б
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8/1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Вільний, 2-А