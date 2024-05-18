БАНДАЖ КОЛІННОГО СУГЛОБА "COMFORT" 3023 розмір 5, №1 - Харків (765279) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 9 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 161
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Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Іллінська, 51/1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 82-Б
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 113
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 61-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бахмач, вул. Соборності, 54-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Городня, вул. Чернігівська, -
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Десна, вул. Довженка Олександра, 44-А/4-Г
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24