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БАНДАЖ КОЛІННОГО СУГЛОБА "COMFORT" 3023 розмір 4, №1 - Запоріжжя (765278) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
1303,00
Економія: -455,40 грн
847,60 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Всього: упаковка (2)
1417,00
Економія: -569,40 грн
847,60 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
1372,85 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (1)
1303,00
Економія: -455,40 грн
847,60 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Новомосковськ, вул. Сучкова, 36
Всього: упаковка (1)
1303,00
Економія: -455,40 грн
847,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 32-Б
Всього: упаковка (2)
1303,00
Економія: -455,40 грн
847,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Першотравенськ, вул. Захисників України, 15/1
Всього: упаковка (1)
1369,24 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Апостолове, вул. Центральна, 70
Всього: упаковка (1)
1303,00
Економія: -455,40 грн
847,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
1367,53 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
1303,00
Економія: -455,40 грн
847,60 грн
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
Всього: упаковка (1)
529,79 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 63
Всього: упаковка (1)
1303,00
Економія: -455,40 грн
847,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Шевченка, 107/2
Всього: упаковка (1)
1362,93 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Полтавський, 27
Всього: упаковка (1)
1364,76 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Снігурівка, вул. Суворова, 104
Всього: упаковка (1)
1366,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зміїв, пл. Привокзальна, 2
Всього: упаковка (1)
1367,08 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Бобринець, пл. Базарна, 5
Всього: упаковка (1)
1364,99 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
1365,29 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мерефа, вул. Дніпровська, 148-А
Всього: упаковка (1)
1360,51 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
1370,46 грн