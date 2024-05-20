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БАНДАЖ КОЛІННОГО СУГЛОБА "COMFORT" 3023 розмір 3, №1 - Запоріжжя (765277) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Всього: упаковка (2)
1417,00
Економія: -423,40 грн
993,60 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Синельникове, вул. Садова, 106
Всього: упаковка (1)
1417,00
Економія: -423,40 грн
993,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
1364,96 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Першотравенськ, вул. Захисників України, 15/1
Всього: упаковка (1)
1360,06 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Апостолове, вул. Центральна, 70
Всього: упаковка (1)
1303,00
Економія: -309,40 грн
993,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
1360,51 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Близнюки, вул. Свободи, 24
Всього: упаковка (1)
1304,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Полтавський, 27
Всього: упаковка (1)
1370,48 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зміїв, пл. Привокзальна, 2
Всього: упаковка (1)
1375,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Бобринець, пл. Базарна, 5
Всього: упаковка (2)
1359,74 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
1362,04 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
1359,27 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Всього: упаковка (1)
1374,57 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Малої Любові, 45
Всього: упаковка (1)
1373,84 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
1375,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 161
Всього: упаковка (1)
1369,37 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
1360,90 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 140-А
Всього: упаковка (1)
1363,37 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 81
Всього: упаковка (1)
1370,59 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
1365,12 грн