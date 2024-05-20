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БАНДАЖ КОЛІННОГО СУГЛОБА "COMFORT" 3023 розмір 2, №1 - Запоріжжя (765276) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (1)
1374,86 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Всього: упаковка (2)
1417,00
Економія: -469,70 грн
947,30 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
1362,83 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (1)
1303,00
Економія: -355,70 грн
947,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Першотравенськ, вул. Захисників України, 15/1
Всього: упаковка (1)
1362,60 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Апостолове, вул. Центральна, 70
Всього: упаковка (1)
1303,00
Економія: -355,70 грн
947,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
1361,09 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 60-Г
Всього: упаковка (1)
1364,87 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Близнюки, вул. Свободи, 24
Всього: упаковка (1)
1304,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Шевченка, 107/2
Всього: упаковка (1)
1368,98 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Полтавський, 27
Всього: упаковка (1)
1372,64 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Снігурівка, вул. Центральна, 146
Всього: упаковка (1)
1373,31 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
1365,68 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мерефа, вул. Дніпровська, 148-А
Всього: упаковка (1)
1371,31 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Всього: упаковка (1)
1361,27 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Малої Любові, 45
Всього: упаковка (1)
1375,47 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
1367,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 161
Всього: упаковка (1)
1371,22 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
1367,65 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 140-А
Всього: упаковка (1)
1374,36 грн