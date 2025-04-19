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Ємність для біологічних рідин стерильна
Ємність для біологічних рідин стерильна
Одеса
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Кобзарева, 28-А
289.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН СТЕРИЛЬНА 120 мл №1
Виктер плюс
6,37
Економія при броні:
-0,55 грн
5,82
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чигиринська, 52
342.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
5,20
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Понінка, вул. Перемоги, 31
472.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
5,20
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 49/1
114.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Ялтинська, 1
254.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН СТЕРИЛЬНА 120 мл №1
Виктер плюс
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