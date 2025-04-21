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Ємність для біологічних рідин стерильна
Ємність для біологічних рідин стерильна
Миколаїв
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Доступно в 2 аптеках у Миколаїв
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 49/1
4.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
В містах поряд
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Знам'янка, вул. Кобзарева, 28-А
204.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН СТЕРИЛЬНА 120 мл №1
Виктер плюс
6,36
Економія при броні:
-0,47 грн
5,89
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Черкаси, вул. Чигиринська, 52
275.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
5,20
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Понінка, вул. Перемоги, 31
487.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
5,20
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Кропивницький, вул. Ялтинська, 1
175.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН СТЕРИЛЬНА 120 мл №1
Виктер плюс
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