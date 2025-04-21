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Ємність для біологічних рідин стерильна
Ємність для біологічних рідин стерильна
Кривий Ріг
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Кобзарева, 28-А
105.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН СТЕРИЛЬНА 120 мл №1
Виктер плюс
6,22
Економія при броні:
-0,41 грн
5,81
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чигиринська, 52
191.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
5,20
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Понінка, вул. Перемоги, 31
495.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
5,20
грн
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