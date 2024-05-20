FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ПОЛІМЕРНІЙ ОСНОВІ 25 мм х 72 мм, №300 - Запоріжжя (439425) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
Аптека оптових цін
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Всього: 25 мм х 72 мм (139)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гетьмана Мазепи Івана, 74
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, просп. Перемоги, 15
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, м-н 1-й, 24/1
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:30
Лозова, вул. Благовіщенська, 15
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
Ощад аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Лозова, вул. Павлоградська, 55
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Лозова, вул. Павлоградська, 48
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Лозова, вул. Соборна, 7
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Сахновщина, вул. Центральна, 8
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Кегичівка, вул. Миру, 30-А
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Красноград, пл. Базарна, 18
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Красноград, вул. Шиндлера, 91
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Красноград, вул. Шиндлера, 91
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, вул. Шиндлера, 87
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
Аптека низькі ціни №1
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Всього: 25 мм х 72 мм (103)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Лікаря Парнети, 10
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайський, м-н 1/2, 48
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Донець, вул. Спортивна, 28-А
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
Аптека ніжних цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Балаклія, вул. Жовтнева, 16
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Слобожанське, вул. Закори, 11
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Зміїв, вул. Адміністративна, 5
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Зміїв, вул. Лиманська, 21
Наявність на 2024-05-22 - 15:00