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FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ПОЛІМЕРНІЙ ОСНОВІ 25 мм х 72 мм, №20 - Львів (439424) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 1
Всього: упаковка (4)
36,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Калуш, вул. Каракая, 28-А
Всього: упаковка (1)
36,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Нововолинськ, м-н 15-й, 19
Всього: упаковка (1)
36,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Збараж, вул. Січових Стрільців, 1-Г
Всього: упаковка (2)
36,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 10
Всього: упаковка (4)
36,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вараш, м-н Будівельників, 49
Всього: упаковка (3)
36,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ярмолинці, вул. Хмельницька, 14/1
Всього: упаковка (2)
36,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дунаївці, вул. Шевченка Тараса, 109/2
Всього: упаковка (5)
36,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 102
Всього: упаковка (1)
36,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тиврів, вул. Малиновського Маршала, 2
Всього: упаковка (1)
36,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 32
Всього: упаковка (1)
36,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 20
Всього: упаковка (8)
36,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 15
Всього: упаковка (2)
36,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Науки, 62-А
Всього: упаковка (1)
36,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 4
Всього: упаковка (2)
36,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
Всього: упаковка (4)
36,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Захарівка, вул. Паркова, 2
Всього: упаковка (1)
36,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Героїв Дніпра, 19
Всього: упаковка (6)
36,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
Всього: упаковка (1)
36,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 194
Всього: упаковка (1)
36,40 грн