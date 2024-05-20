Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за ділянкою навколо очейSVR ТОПІАЛІС ПАЛЬПЕБРАЛ КРЕМ ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ДЛЯ ПОВІК тм "Laboratoires SVR"Ціни в аптеках

SVR ТОПІАЛІС ПАЛЬПЕБРАЛ КРЕМ ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ДЛЯ ПОВІК тм "Laboratoires SVR" 15 мл - Одеса (449350) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (2)
688,89 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
693,45 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
692,83 грн
Адмірал
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
697,80 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Варненська, 11
Всього: упаковка (1)
691,45 грн
Вузівська
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
697,80 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
772,25
Економія: -23,17 грн
749,08 грн
В інших містах:
Чорноморська
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
Всього: упаковка (2)
697,80 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (2)
689,41 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (1)
587,41 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
581,58 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Вознесенськ, вул. Челюскінців, 17
Всього: упаковка (2)
687,66 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (2)
583,81 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (2)
689,12 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
693,05 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
Всього: упаковка (1)
586,66 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Всього: упаковка (2)
684,81 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
Всього: упаковка (1)
693,10 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
Всього: упаковка (1)
585,86 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Всього: упаковка (2)
686,43 грн