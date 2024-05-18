SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л - Дніпро (Дніпропетровськ) (449331) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Припортова, 34
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 241
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Будь здоровий
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Столичне, 103/3
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Віталюкс
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А